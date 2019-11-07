Пекин, 7 ноября, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Взаимное снятие таможенных пошлин Китая и Соединенных Штатов является важным условием заключения торгового соглашения между двумя странами, заявил 7 ноября официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Торговая война закончится тогда, когда все тарифы будут сняты», — сказал он, добавив, что введение пошлин усугубляет торговую войну.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года между Китаем и США идёт открытая торговая война. Началась она с введения Вашингтоном заградительных пошлин на китайские товары, Пекин предпринял ответные действия.

Ранее подписание торгового соглашения между США и Китаем планировалось на саммите АТЭС в Чили в середине ноября. Однако чилийское правительство решило отменить проведение саммита из-за продолжающихся в стране протестов.

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