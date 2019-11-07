Москва, 7 ноября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. В Госдуме считают закономерным предупреждение Счетной палаты о риске сокращения населения России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Как и следовало ожидать, не помог даже приток мигрантов, на который все так «надеялись». Ничего удивительного: мигранты нужны не для увеличения населения, а для обогащения кучки чиновников», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Он делает неутешительный прогноз.

«Ими попользуются и выкинут, а народ России тут вообще не у дел», — считает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, численность населения в России на 1 сентября 2019 г. составила 146,7 млн человек. С начала года численность жителей России сократилась на 52,5 тыс. человек. При этом миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%. Такие данные содержатся в материалах Счетной палаты.