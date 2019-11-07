Москва, 7 ноября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Центробанк считает возможным снижение ключевой ставки, но не намерен делать это автоматически. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«И даже вечно беспокоящие нас инфляционные ожидания населения сейчас снижаются. Но, конечно, мы не будем принимать решение автоматически, торопясь опустить (ключевую) ставку как можно ниже», — заявила Набиуллина.

25 октября Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 6,5% годовых. Очередное заседание совета ЦБ планируется в декабре.