Омск, 7 ноября, 2019, 10:59 — ИА Регнум. В Омске рядом с консульством Казахстана установили памятник художнику Амангельды Шакенову. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 ноября в правительстве Омской области.

Omskportal.ru Памятник художнику Амангельды Шакенову в Омске

Место установки памятника символизирует то, что художник в своём творчестве сочетал русскую и казахскую культуру.

По словам первого зампреда правительства Омской области Валерия Бойко, Амангельды Шакенов состоялся как художник именно в Омске.

«Очень символично, что памятник человеку, который оставил яркий след в культуре двух государств, мы открываем в дни Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана», — подчеркнул Бойко.

Памятник изготовил скульптор Мейрам Баймуханов, проживающий в Санкт-Петербурге. Монумент отливали в бронзе в Семипалатинске (Казахстан), в Омск его привезли 6 ноября.

«Амангельды Шакенову — художнику и педагогу», — гласит надпись на постаменте.

Амангельды Шакенов родился 20 июля 1943 года в Шербакульском районе Омской области, окончил школу в Марьяновском районе, учился и работал в Омском педагогическом университете. Заслуженный работник культуры РСФСР, действительный академик Академии художеств Казахстана. Ушёл из жизни в мае 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

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