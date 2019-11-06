В Омске проходит второй день XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

7 ноября в рамках форума состоится встреча президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В первый день российско-казахстанского форума было подписано 17 документов о сотрудничестве.