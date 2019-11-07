Улан-Удэ, 7 ноября, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Средняя зарплата в Бурятии составляет 37,5 тыс. рублей, что является самым низким показателем в Дальневосточном федеральном округе. Для сравнения: жители округа в среднем получают около 54,3 тыс. рублей. Такие данные привели ИА REGNUM в Бурятстате при оценке социально-экономического положения республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Но, судя по реакции местных жителей в соцсетях, подобную среднюю зарплату получают далеко не все. При этом темпы роста зарплат в республике также отстают от средних по округу. Так, в Бурятии они выросли по сравнению с прошлым годом на 6,9%, тогда как в среднем по ДФО — на 8,1%.

Добавим, что в Бурятии и Забайкалье, год назад ставших дальневосточными регионами, оказался также наиболее высокий уровень безработицы. Здесь практически каждый десятый гражданин в возрасте старше 15 лет сидит без работы.

Местным жителям остаётся утешаться тем, что в этих двух регионах самая низкая по округу стоимость потребительской корзины. Как сообщало ИА REGNUM, фиксированный набор потребительских товаров и услуг составляет в Забайкалье и Бурятии 14,8 и 15 тысяч рублей в месяц соответственно.

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