Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Бурятии и Забайкалье самая дешевая потребкорзина на Дальнем Востоке

Экономика

Два региона только недавно вошли в состав ДФО

Улан-Удэ, 14 февраля 2019, 16:12 — REGNUM  В двух новых регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) стоимость потребительской корзины оказалась самой низкой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Бурятстат привел статистические данные, согласно которым фиксированный набор потребительских товаров и услуг составляет в Забайкалье и Бурятии 14,8 и 15 тысяч рублей в месяц соответственно. С небольшой разницей от них отстает Амурская область, где стоимость корзины составила 16 тысяч рублей. Дороже всего на Дальнем Востоке оказалось жизнь на Чукотке и Камчатке, где потребкорзина превышает 26 и 25 тысяч соответственно.

Что интересно, стоимость минимального набора продуктов питания на месяц оказалась самой низкой в Бурятии и Амурской области — по 4,2 и 4,5 тысячи рублей, тогда как в Забайкальском крае он превышает уже 4,6 тысячи. Дороже всего питаться оказалось жителям Чукотки, где за еду ежемесячно нужно выкладывать как минимум 10 тысяч рублей.

ИА REGNUM ранее не раз сообщал о шокирующих ценах на продукты питания на Дальнем Востоке.

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Так, на Колыме после недавнего подорожания хлеб стоит 96 рублей, макароны — 130 рублей, а помидоры — 461 рубль.

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Не сильно отстают от неё некоторые районы Якутии, где килограмм картошки или капусты стоит 250 рублей, морковь — 300 рублей, а цена яблок достигла 400 рублей.

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Бурятия и Забайкальский край вошли в состав Дальневосточного федерального округа в ноябре 2018 года. Не все жители теперь уже бывших сибирских регионов восприняли это решение положительно.

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Цены на продукты питания в магазинах РФ
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