Москва, 7 ноября, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай видит опасность в переходе на четырёхдневную трудовую неделю. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные опроса о том, что большинство граждан в России готовы работать интенсивнее, чтобы больше отдыхать, она предложила поискать тех, кому может быть выгодно настолько глобальное изменение потребления и распределения трудовых сил, напомнила, что писал Сталин в 1952 году.

Загадка старику (фрагмент). Александр Дейнека. 1926

«Полагаю, что переход на четырёхдневную рабочую неделю — это глупая и бессмысленная идея, которая приведет к понижению зарплат, росту цен и ещё большим финансовым потерям ради развлечений. В 1952 году в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР» Сталин писал о переходе всей страны на 5−6-часовой рабочий день. Мотивацией для этих изменений служил тот факт, что у работающих людей появится больше свободного времени после работы, которое они будут посвящать саморазвитию, отдыху и своему образованию.

Необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии. Что требуется для этого? Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день, по крайней мере, до шести, а потом и до пяти часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления ». Сталин. «Экономические проблемы социализма в СССР» В то время писалось: «».

Что несет за собой предложение снизить рабочую неделю до четырех рабочих дней? Только увеличение потребления и развлечений. Экономика страны, которая настроена на приток денежных масс, а если говорить понятным языком — государство, которое старается оказывать платные услуги своему населению, — очень нуждается в том, чтобы человек, получивший дополнительный выходной день, выгодно потратил свои доходы на проведение этого свободного времени в расточительности.

У нас же не зря на каждом углу по торговому центру построено. Добавит ли такой отдых человеку здоровья? Вряд ли. Развлечения настолько доступны и притягательны, что внутренняя дисциплина человека постепенно будет снижаться. Будет ли сохраняться заработная плата при четырехдневной неделе в прежнем объеме — так же вряд ли. Мало того, экономическая теория предполагает при повышении спроса — повышение цен. Нас сызмальства учат — делу время, потехе час. Будет ли человек после длительных выходных способен в прежнем энтузиазме трудиться? Тоже очень не факт.

Давайте искать — кому может быть выгодно настолько глобальное изменение потребления и распределения трудовых сил и, вероятно, сможем понять и мотивацию этого изменения в целях развала того общепринятого и привычного для человека распределения собственного времени на труд и законный отдых».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том что почти половина (40%) россиян, готовых к переходу на четырехдневную трудовую неделю, согласны для этого работать интенсивнее, было сказано в исследовании HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».

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