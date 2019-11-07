Барнаул, 25 марта, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Попытка теракта была пресечена в Барнауле накануне выборов президента России. Там задержали троих молодых людей, пришедших с коктейлями Молотова к избирательному штабу, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю.

Алексей Майшев/ИЗВЕСТИЯ

По данным спецслужбы, трое жителей Новосибирской области изготовили пять самодельных зажигательных устройств, чтобы перед выборами поджечь один из региональных избирательных штабов.

«Довести свой преступный умысел группе лиц не удалось, так как они были задержаны оперативными сотрудниками ФСБ России непосредственно возле здания штаба при попытке совершения теракта», — отметили в ФСБ.

Лидер группы, мужчина 2001 года рождения, в конце прошлого года приехал в регион на заработки. Он долгое время поддерживал контакт с представителями запрещённой в России террористической организации, которые поручили ему устроить в Барнауле теракт. Мужчина разработал схему совершения теракта и привлёк к исполнению своего замысла двух приятелей 1998 и 2006 годов рождения с радикальными взглядами.

Отмечается, что все трое — совершеннолетние. Им предъявлено обвинение в покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). По решению суда они помещены под арест.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники российских спецслужб практически ежедневно нейтрализуют террористов и пресекают попытки совершить теракты на территории страны. Так, 18 марта в Крыму задержали россиянку, планировавшую поджечь релейный шкаф на железной дороге. Теракт она должна была осуществить в Симферополе по заданию украинских спецслужб.

В Свердловской области 16 марта задержали украинского агента, который планировал осуществить теракт на Транссибирской магистрали. На допросе он рассказал, что обучался диверсионной деятельности в Киеве, после чего приехал в Россию через Молдавию и Турцию.

В Белгородской области 15 марта задержали гражданку России, которая готовила диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта по заданию украинских спецслужб.