Каир, 7 ноября, 2019, 02:08 — ИА Регнум. Боевые стрельбы из разных зенитных ракетных комплексов в рамках международных учений под Каиром впервые провели подразделения противовоздушной обороны России и Египта, 6 ноября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Mil.ru На учениях ПВО России и Египта

Дивизионы зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э» перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты противника. В качестве целей использовались аппараты типа «Бичкрафт», «Банши» и «Командер», каждый из которых был сбит одной ракетой.

Помимо этого, подразделения переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» уничтожили вертолёт условного противника. Расчёты зенитных самоходных установок «Шилка-М4» остановили легкобронированную технику, а также нейтрализовали живую силу неприятеля.

Напомним, совместные российско-египетские учения войск ПВО «Стрела дружбы — 2019» проходят с 26 октября по 7 ноября. В них участвуют около 100 военнослужащих Южного военного округа РФ.