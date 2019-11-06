Москва, 6 ноября, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Федеральная служба исполнения наказаний планирует построить в России шесть новых следственных изоляторов в совокупности на семь тысяч мест. Об этом 6 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на проект поправок к федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы» на 2018−2026 годы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

По информации издания, в ближайшие семь лет по два новых СИЗО планируется открыть в Крыму и на Дальнем Востоке, а также ещё по одному — на Северном Кавказе и в Арктической зоне России.

Как пояснили во ФСИН, необходимость в строительстве новых СИЗО возникла в связи с нехваткой мест в изоляторах на всех арестованных, наблюдающейся в ряде регионов «в силу объективных причин».

На сегодняшний день в России действует 209 следственных изоляторов и 96 помещений, функционирующих в данном качестве, имеющих в общей сложности более 127 тысяч мест.