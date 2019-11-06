Москва, 6 ноября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Россия исходит из возможности поставить в 2020 году 24 млн т нефти в Белоруссию. Об этом 6 ноября заявил журналистам министр энергетики РоссииАлександр Новак.

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«Индикативный баланс (поставок российской нефти в Белоруссию в 2020 г.) ещё не подписан. Будет подписан до конца года, но мы исходим из тех цифр, которые были заранее предусмотрены, и исходя из тех объемов потребностей, которые необходимы Республике Беларусь — в пределах до 24 млн т, которые были предусмотрены в действующем соглашении. Вопрос «перетаможки» — отдельный. «Перетаможка» заканчивается в этом году, и если никаких дополнительных решений по «перетаможке» не будет принято, то нефть будет поставляться на НПЗ в тех объёмах, которые будут согласованы индикативным балансом», — рассказал Новак.

Комментируя ход переговоров с Белоруссией по ценам на газ на 2020 год, сообщает «Интерфакс», Новак сказал: «Сейчас по поручению глав правительств министерства России и Белоруссии согласовывают дорожные карты по созданию единых рынков нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергетики. Процесс ещё не закончен. На следующей неделе очередная встреча. Мы находимся в процессе обсуждения этих вопросов, в том числе формирования цен на газ».

Напомним, Россия поставляет в Белоруссию 24 млн т ежегодно. Из них 18 млн т перерабатываются на двух белорусских НПЗ, а 6 млн т экспортируются с зачислением вывозных пошлин в белорусский госбюджет по схеме «перетаможки» (почти $2 млрд в год).

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