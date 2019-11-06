Омск, 6 ноября, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В первый день работы XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана 6 ноября подписано 17 документов о сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Церемония подписания соглашений о сотрудничестве

На площадках форума обсуждалось развитие несырьевого экспорта, приграничной торговли с учетом евразийского акцента, женского предпринимательства, цифровой трансформации и другие вопросы.

По мнению ряда участников, сотрудничество двух стран необходимо расширить и углубить.

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По мнению замминистра экономики Омской области Дениса Кушнера, Россия и Казахстан «объединились в единое экономическое пространство».

«Основная идея — не конкурировать между собой, а кооперироваться, становится сильнее на мировом рынке», — отметил Кушнер.

Добавим, Казахстан занимает первое место среди торговых партнёров Омской области. За восемь месяцев 2019 года внешнеторговый оборот составил 218,8 млн долларов, что выше уровня аналогичного периода 2018 года на 21,6%. На экспорт приходится 59%. Это продовольственные товары и сырье, машиностроительная продукция, каучук, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них.

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Как сообщало ИА REGNUM, XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана стартовал в Омске 6 ноября. Мероприятия форума продолжатся 7 ноября. На этот день запланирована встреча президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.