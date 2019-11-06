Москва, 6 ноября, 2019, 15:58 — ИА Регнум. На нефтяном рынке наблюдалось локальное снижение котировок, которое произошло после сообщения Американского института нефти о том, что в США запасы нефти выросли на 4,3 млн баррелей за неделю до 1 ноября и составили 440,5 млн баррелей. Это почти в три раза выше прогнозируемых 1,5 млн баррелей, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 6 ноября, вечером выйдут уже официальные данные по запасам нефти от минэнерго США, но реакция вряд ли будет бурной.

Всё внимание, в том числе сырьевых инвесторов, приковано к торговой сделке между США и Китаем. По сообщениям, Пекин и Вашингтон близки к заключению первого этапа торгового соглашения. Хотя также утверждается, что Китай пытается убедить США отменить дополнительные пошлины на китайские товары.

Краткосрочный тренд по нефти марки Brent бычий. В рамках него нефть может подрасти к отметке $63,78 за баррель. В свою очередь, бычий сценарий может перестать быть актуальным после пробоя отметки $58 за баррель», — полагает эксперт.

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