Киев, 6 ноября, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева. Он рассказал об этом 6 ноября во время совещания в Харькове, трансляцию совещания вели украинские телеканалы.

Gov.ua На танковом заводе

«Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ», — заявил Зеленский.

Также он рассказал, что в советское время харьковский завод производил по 900 танков в год.

Кроме этого, президент Украины отметил, что на заводах «Укроборонпрома» существует «страшная задолженность по зарплатам», достигшая до четырех лет, и низкая оплата труда.

«Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура ноль градусов. Я извиняюсь, что перейду на такой язык, но мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали, и чтобы у нас работали предприятия», — сказал Владимир Зеленский.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении руководителем офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Макав качестве своего внештатного советника.