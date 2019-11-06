Киев, , 10:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака в качестве своего внештатного советника. Соответствующий указ 6 ноября опубликован на сайте украинского президента.

«Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины, вне штата», — говорится в документе и добавляется, что назначение будет проведено по согласию американского юриста.

Также отмечается, что данный указ был подписан Зеленским 5 ноября текущего года.

По данным украинских СМИ, известно, что Эндрю Мак является специалистом по сопровождению международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, а также экспертом в сфере укрупнения бизнеса, корпоративного и антимонопольного права, рынков капитала и государственного регулирования.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса 50-летнего актера кино и ТВ, телеведущего, продюсера, певца, шоумена, радиоведущего и пародиста Сергея Сивохо.