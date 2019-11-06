Москва, 6 ноября, 2019, 13:51 — ИА Регнум. В Большом Кремлёвском дворце состоялся приём по случаю Дня народного единства: в рамках торжественного мероприятияВладимир Путин вручил государственные награды 16 иностранным гражданам. Об этомпроинформировала пресс-служба президента России.

Kremlin.ru Владимир Путин наградил Медалью Пушкина представителя Института стран СНГ в Республике Белоруссия Николая Сергеева

Владимир Путин в своём выступлении поблагодарил присутствующих соотечественников и друзей — граждан других государств. Среди них были и представители Белоруссии.

«Вы очень многое делаете для развития многосторонних связей с Россией, расширения гуманитарных, деловых, культурных, просто человеческих отношений, — сказал президент России. — Там, где вы, как правило, возникает атмосфера взаимного доверия, которого так часто не хватает в современном мире. Мы ценим вашу искренность и открытость, ваши тёплые чувства к нашей стране. От всей души хочу вас за это поблагодарить. Спасибо!».

Медалью Пушкина был награждён представитель Института стран СНГ в Республике Белоруссия Николай Сергеев. Поблагодарив за награду, он сказал: «Вообще, эта награда очень важна для нас в Белоруссии, потому что русская культура и русский язык для Белоруссии не является каким‑то пришлым и чуждым. Интересная информация, что русский язык на территории Белоруссии только в литературной форме существует со времён Крещения Руси».

«Не так давно, несколько лет назад, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл был у нас с пастырским визитом, и случилась интересная история во Дворце республики, где он выступал. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Святейшему и сказал: будьте как дома. На что был такой ответ: я и так дома, ибо я Патриарх не Российской Федерации, а Патриарх всея Руси,— рассказал Сергеев. — То есть, когда мы строим наши союзные государства, мы не должны забывать, что и Белая Русь, и Великая Россия принадлежат к великой цивилизации русского мира».