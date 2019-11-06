Омск, 6 ноября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В Омске 6 ноября в региональном парке информационных технологий открылся Форум молодёжных лидеров России и Казахстана. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Omskportal.ru Форум молодёжных лидеров России и Казахстана в Омске

Уточняется, что мероприятие, собравшее более 100 человек, проходит в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Участники молодёжного форума обсудят возможности взаимодействия и совместные проекты. Планируется презентация двусторонних молодёжных инициатив.

«Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с Россией. Наша молодёжь близка ментально и культурно, наша задача — укрепить общие традиции, которыми дорожат народы России и Казахстана», — прокомментировал председатель комитета по делам молодёжи и семьи министерства информации и общественного развития Казахстана Мадияр Кожахмет.

По его словам, в Казахстане доля молодёжи достигает 40% от всего населения страны.

Также в рамках форума состоялась встреча молодых дипломатов России и Казахстана, приступили к работе дискуссионные площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, Омск 6−7 ноября принимает XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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