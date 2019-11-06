Москва, 6 ноября, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Нефть 5 ноября подорожала на 1,3%, завершив торги непосредственно под отметкой $63 за баррель. В моменте Brent превышала этот уровень, отметив свежий максимум конца сентября $63,17 за баррель, заявил корреспонденту руководитель ИА REGNUM партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Участники рынка продолжили толкать баррель вверх третий день кряду, отыгрывая признаки потепления отношений между США и Китаем, которые приближаются к подписанию промежуточного торгового соглашения. Дополнительную поддержку рынку накануне оказало заявление ОПЕК о потенциальном росте мирового спроса на нефть в 2020 году.

Что касается статистики, свежий отчет API показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на 4,26 млн баррелей, превысив прогнозы. Этот негатив частично компенсировало сокращение запасов бензина и дистиллятов на 4,17 млн и 1,65 млн баррелей соответственно. При этом запасы в Кушинге снова увеличились, на этот раз на 1,25 млн баррелей.

Сегодня, 6 ноября, игроки будут ждать официальных данных от минэнерго США, которые, как ожидается, отразят рост запасов нефти в районе 2 млн баррелей, и если оценка превысит ожидания, а добыча не сократится, Brent рискует привлечь фиксацию прибыли на достаточно привлекательных для локальной коррекции уровнях.

Сегодня, 6 ноября, утром Brent торгуется с небольшим медвежьим уклоном, удерживаясь над отметкой $62,50 за баррель. Импульс роста подает сигналы угасания, но и продавцы не спешат включаться в игру, дожидаясь более четких сигналов», — отметил эксперт.

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