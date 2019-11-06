Москва, 6 ноября, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Московская таможня тремя исками требует с авиакомпании, специализирующейся на чартерах, свыше 279,28 млн рублей. Иски к ООО «Сфера джет», чьи руководители в марте 2019 года стали фигурантами уголовного дела, поступили в Арбитражный суд Москвы в октябре — ноябре 2019 года. Первый из них начнут рассматривать 14 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Первый иск «о взыскании обязательных платежей и санкций» на сумму 92 852 841,86 рубля был подан 1 октября 2019 года. Его должны рассмотреть 14 ноября. Вторая претензия поступила 31 октября, сумма составляет 135 065 764,13 рубля. В деле третьим лицом выступает Домодедовская таможня.

И, наконец, третий иск появился в базе арбитража 5 ноября 2019 года. Сумма требований по нему — 51 364 794,47 рубля. В деле также участвует таможня Домодедово.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сфера Джет» учреждено в мае 2010 года. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор и он же владелец доли в 24,5% — Андрей Степанюк. Основной владелец с долей 51% кипрская компания «Мирлей Эквити Лимитед». Третий совладелец — Татьяна Стахурская. Степанюк, помимо этого, являлся соучредителем ряда юрлиц, в том числе красноярского ООО «Авиа мир джет», которое уже ликвидировано. Номер индивидуального налогоплательщика, между тем, бизнесмен оформил в Башкирии.

Напомним, в конце марта 2019 года Следственный комитет РФ сообщил, что ряду топ-менеджеров компании «Сфера Джет», включая Степанюка, предъявлено обвинение в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Фигурантам вменялось, что с августа по декабрь 2018 года они создали условия для «незаконных частных рейсов» на четырёх самолётах. Следствие уточнило, что Степанюк также был руководителем иностранного юридического лица Sfera Jet LTD и осуществлял общую координацию деятельности. Ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей превысил 600 млн рублей.