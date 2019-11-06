Омск, 6 ноября, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Казахстан нуждается в более прочной кооперации с высшими учебными заведениями Омской области, заявил 6 ноября заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев на XVI Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Подписание документов

«В области образования мы видим здесь достаточно хорошую научно-техническую базу. В Казахстане имеется большая потребность в высококвалифицированных кадрах. Это отражается на инвестиционной привлекательности Казахстана», — отметил вице-министр.

Он добавил, что инвестор обращает внимание на кадровый потенциал, и власти отдают предпочтение местным специалистам. «Чтобы иметь хороший пул специалистов, нам нужна прочная кооперация», — подчеркнул Торебаев.

Он также рассказал о направлениях взаимодействия, которые видит Казахстан при сотрудничестве с Омской областью. В частности, особое внимание уделяется сотрудничеству в сфере сельского хозяйства.

«Казахстан — это аграрная страна, и Омск — значительный игрок в Российской Федерации, поэтому те технологии, которые у вас есть и у нас есть, они взаимодополняют друг друга», — сказал замминистра.

В качестве еще одного важного направления взаимодействия Торебаев назвал нефтехимию, а также финансовое сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске проходит XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. 7 ноября в мероприятии примут участие главы двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

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