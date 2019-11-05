Токио, 5 ноября, 2019, 23:42 — ИА Регнум. В японском отделении транснациональной корпорации Microsoft успешно завершился эксперимент по переводу сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом 5 ноября сообщает агентство Bloomberg.

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Дополнительным выходным днем стала пятница. Часть сотрудников отделения отработала в таком режиме весь август. 92% опрошенных такой режим работы понравился.

Выяснилось, что участники эксперимента стали проводить меньше встреч, но чаще выбирать онлайн. Они израсходовали на 23,1% меньше электроэнергии и напечатали на 58,7% меньше страниц.

Но самое примечательное, что продажи японского отделения корпорации Microsoft во время данного эксперимента выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В совокупности это привело к росту эффективности на 16% по сравнению с пятидневной рабочей неделей. Приближающейся зимой компания намерена повторить эксперимент.

На этот раз сотрудникам не будут выделять специально оплаченный рабочий день, но позволят взять отпуск по собственной инициативе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с инициативой перехода на четырехдневную рабочую неделю выступил глава правительства Дмитрий Медведев. Он считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю должен повысить производительность труда, и уровень зарплат при этом должен сохраниться.

Но, согласно опросам, 76% работодателей в России вообще не рассматривают такую возможность.