Казань, 5 ноября, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили сотрудники правоохранительных органов по факту массовой драки в одном из спальных районов Казани. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Татарии.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Видео массовой драки, заснятой на камеру наружного наблюдения, было выложено в социальных сетях 5 ноября. На отснятых кадрах видно, что участников стычки было не менее 30 человек. Большинство участников драки — молодые люди.

По данным полиции, инцидент произошёл на парковке у жилого дома на улице Фучика. Сотрудники полиции не успели вмешаться в конфликт, так как участники потасовки покинули место происшествия раньше, чем туда прибыл экипаж патрульно-постовой службы. На месте инцидента был обнаружен один пострадавший.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

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