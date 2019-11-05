Познань, Польша, , 14:03 — REGNUM В городе Мосине, недалеко от Познани, задержаны двое подростков, подозреваемых в избиении священника. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на пресс-секретаря полиции Велькопольского воеводства младшего инспектора Анджея Боровяк.

Как пояснил представитель Познаньской епархии Мачей Щепаняк, в воскресенье, 3 ноября, после вечерней мессы, примерно в 21.40 по местному времени, один из викариев обнаружил группу подростков, которые пили алкоголь и мочились на территории церкви. Священник сделал им замечание, после чего был избит.

Священнику была оказана медицинская помощь. По видеозаписи с камер наблюдения была установлена личность правонарушителей. Один из них был задержан у себя дома, второй пришёл в полицию с повинной. По словам представителя полиции, правоохранители ждут, что третий также явится сам. Как оказалось, это 14-летние учащиеся местной школы.

После допроса полицейские примут решение о дальнейших действиях в отношении задержанных.