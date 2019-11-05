Москва, 5 ноября, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Региональные программы капремонта жилья в России пока не справляются со своими задачами, сообщили 5 ноября в пресс-службе Счётной палаты РФ.

Schekinov Alexey Victorovich Ветхое жильё

Такие выводы СП РФ сделала по итогам проведённого анализа и на основе данных Минстроя РФ и Росстата. Выяснилось, что объём жилого фонда, имеющего износ, — от 66 до 70% и выше, причём он только растёт.

По словам аудитора СП РФ Светланы Орловой, на начало 2019 года в подлежащих капремонту многоквартирных домах (общая площадь составляет два с половиной миллиарда квадратных метров) проживало почти 93 млн человек, или 64% общего населения РФ.

Снизить количество подлежащих ремонту домов (отремонтировать) мешает ряд «системных» проблем, таких как трудности с организацией технического учёта. Предоставляются недостоверные данные о состоянии многоквартирных домов и износе их конструктивных элементов.

Орлова «Это, в свою очередь, негативно отражается на качестве формирования региональных программ, включая очерёдность проведения капремонта».

Ошибочно попадают в программу капремонта и дома, предназначенные под снос. По оценке СП РФ, в 2017—2019 гг. Фонд ЖКХ выявил свыше десяти тысяч таких домов.

Проблемы также наблюдаются в отношении организации работ по капремонту региональными операторами, а также из-за длительности конкурсных процедур и срыва взятых подрядчиками обязательств.

В частности, в прошлом году в стране реализовано лишь 78% от запланированных показателей по капремонту. Отмечается также «недостаточная финансовая устойчивость» программ капремонта в регионах.