Санкт-Петербург, 5 ноября, 2019, 23:05 — ИА Регнум. В Петербурге собираются заменить налоговые льготы на землю и на имущество социально-культурных учреждений на субсидии, чтобы лучше контролировать траты. Об этом сообщил 5 ноября глава городского комитета финансов Алексей Корабельников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Зингера в Петербурге

Это вызвано необходимостью более жесткого контроля за предоставляемыми средствами. Мера затронет государственные учреждения, а также организации здравоохранения, образования, культуры и спорта, социальной политики.

Как уточнил Корабельников, в денежном выражении на первом этапе это не даст никакого эффекта.

«Но в перспективе мы понимаем, что эта мера поможет осуществлять более тщательный контроль за теми, кто эти льготы получает, действительно ли они используют имущество для тех целей, которые они декларируют. За счет более тщательного контроля, я уверен, получим положительный эффект для бюджета и отметем недобросовестные организации. Вот этот переход мы планируем осуществить с 2021 года. Берем год, чтобы более тщательно проработать, в каких объемах и как организационно необходимо предусмотреть субсидии, и включить их в бюджет», — сказал Алексей Корабельников.

Так, он отметил, что субсидии контролируются практически тотально, а в случае нарушения предусмотрен механизм их возврата в бюджет. Налоговые льготы же почти не контролируют через выездные проверки.