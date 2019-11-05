Донецк, 5 ноября, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Политической воли на реальное разведение сил в Донбассе у Киева не было и нет, только имитация в попытке произвести впечатление на самих себя и на страны Запада, сообщила 5 ноября в эфире радио Sputnik замглавы Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева, присутствовавшая на месте событий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

По её свидетельству, на участке разведения сил украинская сторона не ответила на установленный сигнал — белую ракету. При этом находившиеся там же представители ОБСЕ отказались давать свои комментарии журналистам.

«Я присутствовала на попытке разведения сил и средств: мы прибыли вместе с представителями из СЦКК, была запущена белая ракета, ждали положенные 10 минут, но никакой реакции не последовало, украинская сторона все просаботировала. При этом представители ОБСЕ, которые также находились там, отказались общаться с журналистами — во избежание возможных недоразумений», — сказала Наталья Макеева.

«Как мы видим по примеру Золотого, даже разведение сил и средств, поэтому, на мой взгляд, политической воли у Киева как не было, так и нет. Все их действия — это попытка произвести впечатление то ли на самих себя, то ли на Запад», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, разведение сил по всей линии соприкосновения в Донбассе по Минским соглашениям должно было завершиться в 2016 году.

На данный момент речь идёт о двух узких «тестовых» участках в Золотом и Петровском.