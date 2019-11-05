Сухум, 5 ноября, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Ряд поручений по вопросам экспорта урожая цитрусовых 2019 года дал президент Абхазии Рауль Хаджимба на совещании 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Президент поручил профильным ведомствам, в том числе пограничному отряду СГБ, Государственной инспекции по карантину растений, Государственной ветеринарной службе, Госкомитету по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Государственному таможенному комитету, РУП «Абхазпродэкспорт», Госкомитету по сельскому хозяйству, министерству внутренних дел принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного экспорта цитрусовых через абхазо-российскую границу.

Ведомствам также было поручено подготовить информацию о возможностях, предоставляемых со стороны государства, по организации экспорта сельскохозяйственной продукции.