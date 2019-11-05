Венеция, Италия, 5 ноября, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Группа сторонников автономии Венеции смогла добиться через суд права проведения референдума об автономии города от материка. Об этом сообщают итальянские СМИ.

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В Венеции уже давно зреют сепаратистские настроения — местным жителям надоели толпы туристов и огромные круизные лайнеры, которые постоянно заходят в лагуну. Венецианцы рассчитывают, что, получив автономию, они смогут регулировать туризм.

При этом официальные власти города в лице мэра Луиджи Бруньяро призывают не голосовать на данном референдуме. Сперва мэрия хотела вообще не проводить референдум, но сторонники автономии смогли отстоять свое право в суде.

Мэр однако не оставляет надежд провалить референдум и уже ввел туристический сбор, поступающие средства от которого он намерен направить на улучшение инфраструктуры города.

Стоит отметить, что с 1970 года проводилось уже четыре референдума о предоставлении Венеции автономии, но ни один из них не был успешным.