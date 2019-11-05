Ашхабад, 5 ноября, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Издание книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменский алабай» стало важнейшим событием в духовно-культурной жизни Туркмении. Об этом было заявлено на церемонии открытия выставки «Туркмения — родина процветания», проходящей в Санкт-Петербурге, передает туркменский МИД.

Mfa.gov.tm 1 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге состоялась презентация книги Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменский алабай»

Также участники мероприятия отметили, что произведение туркменского лидера отчетливо раскрывает характер и значение этой породы собак, многие тысячелетия являвшихся верными спутниками туркмен.

«Книга не просто рассказывает о происхождении и развитии знаменитой породы собак, одной из древнейших в мире, но раскрывает сам культурный феномен алабая, стоящий в одном ряду с такими идущими из глубины веков национальными символами, как ахалтекинский скакун или ковер», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство.