Вена, 5 ноября, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Глава ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявил, что организация надеется на рост потребления нефти в 2020 году, 5 ноября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Судя по предварительным данным, 2020 год имеет потенциал роста» , — заявил Баркиндо на брифинге в Вене.

Баркиндо также отметил, что на спрос нефти может оказать положительное влияние долгожданное завершение торговой войны между США и Китаем.

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