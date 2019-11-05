Москва, 5 ноября, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин уверен, что «Википедию» можно и нужно заменить Большой российской новой энциклопедией. Об этом он заявил в ходе заседания совета по русскому языку.

Kremlin.ru На заседании Совета по русскому языку

«По поводу «Википедии» уже говорили. Лучше заменить её новой Большой российской энциклопедией — по крайней мере, это будет достоверная информация в современной форме», — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что обучение детей только на одном языке в регионах является ограничением детей в будущем.