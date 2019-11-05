Москва, 5 ноября, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин устроил разнос министру высшего образования и науки Михаилу Котюкову. Обсуждение деятельности министерства состоялось сегодня, 5 ноября.

Kremlin.ru Министр науки и высшего образования Михаил Котюков на заседании Совета по русскому языку

Глава государства указал Котюкову на абсурдные правила распределения бюджетных мест в вузах по педагогическим специальностям. Из-за этих правил в некоторых вузах, например в Воронежском государственном университете, невозможно сформировать полноценные учебные группы.

Для формирования группы нужно минимум 12 студентов, а бюджетных мест дают только шесть, при этом платных студентов по таким специальностям просто нет. В итоге получается издевательство.

Глава государства был возмущен таким положением вещей и потребовал от Катюкова навести порядок.

«Одно правило у нас противоречит другому! Наведите порядок! Посмотрите, что реально в жизни происходит», — потребовал президент.

Также он подверг сомнению необходимость разделения высшего образования, особенно педагогического, на бакалавриат и магистратуру.

«Это модная схема — или в этом есть какой-то смысл?» — задал президент риторический вопрос.