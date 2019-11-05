Москва, 5 ноября, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Бакалавриат на педагогических специальностях плохо себя зарекомендовал, и вместо него следует возвращать специалитет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 ноября заявила министр просвещения России Ольга Васильева на заседании Совета по русскому языку в Москве, отвечая на просьбу президента России Владимира Путина поделиться своим мнением по этому вопросу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Класс

«Я считаю, моё мнение, что на педагогические специальности нужно возвращать специалитет. На педагогические специальности, особенно гуманитарного цикла. Я допускаю, что физики — хотя это тоже дичь, наверное, что физик приходит в школу после бакалавриата по физике, куда он пойдёт? Или математик уходит в школу после бакалавриата по математике», — заявила Васильева.

Это в полном смысле незаконченное высшее образование, подчеркнула она.

«Если была бы возможность — это моя мечта, — что вернуть специалитет на педагогические специальности, хотя бы на гуманитарные или вообще все. Потому что учителю школьному всё-таки бакалавриата недостаточно», — указала министр.