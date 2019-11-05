Москва, 5 ноября, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Более 73 тысяч человек каждый год поступают на бюджет в педагогические вузы, но лишь 60% доучиваются до конца, а трудоустроиться в школы по окончанию вузов решают лишь 30%. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на совете при президенте РФ по русскому языку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«Последние несколько лет мы принимаем на бюджетные места в педагогические вузы 73 647 человек. Доходят до окончания вузов 60%, и от общего числа идут работать в школу 30%», — сказала Васильева.

По её словам, сегодня в российских школах больше всего не хватает учителей математики, физики, информатики и английского языка.

Ранее Ольга Васильева в рамках «правительственного часа» в Госдуме опровергла информацию о закрытии математических школ в РФ. По ее словам, речи о закрытии таких школ «никогда идти не будет».