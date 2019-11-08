Киев, 8 ноября, 2019, 06:39 — ИА Регнум. Интересно, что все пророчества, предрекающие президенту Украины Владимиру Зеленскому бесславную политическую гибель в ходе борьбы за внимание американских покровителей, могут оказаться ошибочными. Почему новый расклад политических ставок в США может дать Зеленскому шикарный шанс не просто выжить, но и неплохо приподняться, рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

President.gov.ua Владимир Зеленский

До сих пор расклад кандидатов на будущих выборах американского президента выглядел, по мнению большинства экспертов, до примитивности просто. От республиканцев идёт доказавший свою эффективность Дональд Трамп, а от демократов — политический тяжеловес Джо Байден. Информационные бури последних месяцев, связанные с известными обвинениями против Байдена, внесли в эту картину серьёзные поправки, и вот уже не просто соцопросы, но в некотором смысле даже более показательные ставки на тотализаторах демонстрируют совсем иные расклады.

Ставки на тотализаторах мы упоминаем не случайно, ведь люди, играющие в эти игры, вкладывают в исход президентской гонки кровные доллары, а значит, их ожидания являются как минимум не менее серьёзными, чем чьи-то идеологические хотелки. Так вот, с учётом вышесказанного следует серьёзно отнестись как к амбициям кандидата в кандидаты Элизабет Уоррен, так и, кто бы мог подумать, к Хиллари Клинтон.

И если первая выглядит излишне «социалисткой» даже на изрядно полевевшем американском фоне, то Клинтон напирает на свою почти победу в 2016 году. Несмотря на то, что свою кандидатуру она не заявила, намёки на свою способность «устроить реванш», Клинтон уже отпускает. При такой расстановке опальный Байден может не просто уйти в сторону, а дополнительно принести Демпартии очки как «от Трампа умученный».

А для Зеленского может открыться реальный шанс снять политические дивиденды со всех противоборствующих сторон.

Читайте статью Марьяна Сидорива «Как президент Украины Зеленский может повысить свою капитализацию».