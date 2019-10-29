29 октября 2019 | Время чтения 7 мин

Марьян Сидорив, , 23:52 — REGNUM Политическое значение любого лидера ничем не отличается от рыночной капитализации — стоимости объекта, рассчитанной на основе текущей биржевой цены. Ну, может быть, немного личной харизмы и, при удаче, индивидуального гуманизма. Три политика на планете имеют за спиной могучий капитал «ядерной триады» — межконтинентальные баллистические ракеты, подводные и воздушные стратегические ракетоносцы — поэтому и могут вытворять и в политике, и в экономике все, что угодно.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Или почти все… Потому что не так давно молодой (для политика 37 лет — это юность) толстенький кореец показал пожилому лощеному американцу, что его ядерная триада — это совсем не повод для Северной Кореи безоглядно «ложиться» под США. Но у Ким Чен Ына есть свой аргумент: ядерное оружие, которое до США не добивает, пока, но попортить американские интересы может знатно.

Но, что бы то ни было, в real politik по-настоящему большую политику играют только ядерно-вооруженные джентльмены. «Капитализационный предел» остальных лидеров, не имеющих в рукаве ядерного аргумента, ограничены в основном их «полезностью» для основных игроков. И в политической истории молодого украинского президента Владимира Зеленского явно наступает момент, когда он может резко увеличить свою «капитализацию». Если не промахнется…

Потому что в предвыборных маневрах Демократической партии США наметилась «переоценка ценностей». Основная «ценность» любой кампании — это персона лидера. До недавнего времени с этим у демократов было все предельно ясно: кандидатов много, но основная ставка на Джо Байдена, 77-летнего вице-президента США при Бараке Обаме. Чье безусловное лидерство внутри демократов и преимущество в гонке с Трампом не смело подвергаться сомнению никакими социологическими опросами. Но то, что происходит в последние недели, заставляет вспомнить оперетту Евгения Птичкина «Бабий бунт».

В первую очередь, это 70-летний сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Она с самого начала рассматривалась в обойме «основных конкурентов Байдена», но в последнее время ее позиции значительно окрепли. Нет, по данным социологических опросов она по-прежнему уступает экс-вице-президенту, но вот сами опросы вызывают «смутные сомнения»… 24−25 октября вниманию публики были представлены результаты трех опросов: «270 towin», «Real Clear Politics» и «The Economist», которые преимущество Байдена определяли, соответственно, в 6, 5,4 и 1 процент. Но, в любом случае, восходящий тренд Уоррен (с 7,5 процента в январе) впечатляет.

Элизабет Уоррен Elizabethwarren.com

Хотя если посмотреть другой источник — букмекерские ставки, то Уоррен уже уверенно опережает Байдена. А ведь у букмекеров фиксируются не какие-то там «мнения», а вполне реальные ожидания, номинированные в полновесных долларах. Так вот, «с точки зрения доллара» уверенно лидирует Дональд Трамп (ставки на него от 1,2 до 1,3 к одному). А на втором месте — Элизабет Уоррен (от 2,6 до 3,5). И только третье место — у Джо Байдена (от 6 до 7).

И Уоррен азартно рвет подметки. Последнее по списку, но не по существу: в мире есть человек с уникальной политико-финансовой «чуйкой». Это Джордж Сорос. В интервью «Нью-Йорк Таймс» 25 октября Сорос заявил: он думает, что Уоррен «превратилась в четкого (clear-cut) человека, который может победить».

Но Уоррен — не единственная головная боль Байдена. Будущее полно неожиданностей, и такая неожиданность произошла в Нью-Гемпшире. 15 октября комментаторы в студии Fox News не могли сдержать рвущегося смеха: по свежим опросам из этого штата уверенное первое место с двадцатью шестью (!) процентами заняла Мишель Обама, жена Барака). На втором месте — Уоррен (20%) и лишь третьим — Байден (с теми же двадцатью процентами, но галантно пропустивший женщину вперед). И это при том, что Мишель неоднократно заявляла, что не собирается участвовать в выборах, а по стране путешествует ради презентации своей книги «Becoming». Но 26%!!!

Ну и «ожидаемая неожиданность» — это Хиллари Клинтон. Которая недавно публично заявила, что «…может, и стоит устроить реванш. Естественно, я в состоянии и в этот раз его обойти». Расчет достаточно прост: если Клинтон войдет в гонку, то реальным конкурентом для неё остаётся Лиз Уоррен. Тогда Хиллари вполне может сказать: «Я обошла Трампа в народном голосовании, я опередила его, одержала победу на дебатах. Я смогу снова всё это сделать. Обещаю, что сделаю Лиз Уоррен вице-президентом, что дам Берни Сандерсу пост в кабинете. Давайте возьмём реванш!» И ведь для некоторых демократов это звучит убедительно. Потому что по количеству голосов она действительно обошла Трампа в 2016 году. И в противостоянии с Уоррен у Клинтон есть шансы. Потому что Элизабет не просто левая, она левачка: для этого достаточно ознакомиться с ее «Одиннадцатью заповедями прогрессизма» — «Уолл-стрит нуждается в более строгих правилах и более жестком правоприменении…», «Интернет не следует настраивать на благо крупных корпораций…», «мы верим в равную оплату за равный труд» и прочее. Радикальная левизна несет опасность раскола внутри Демократической партии, поэтому куда более центристская Хиллари Клинтон может оказаться более приемлемой в глазах демократического истэблишмента.

В общем, букмекеры на всякий случай включили Хиллари в свои таблицы. Где она, не особо церемонясь с конкурентами, занимает шестое место со ставками от 19 до 33 к одному. Невысокие, конечно, но ведь она еще даже не включилась в гонку.

Хиллари Клинтон aphrodite-in-nyc

Резюмировать можно кратко: у Байдена все, скорее, плохо. Дамочки наступают на пятки, а в сторонке еще стоит и Китай, в котором сын Байдена, как и в Украине, тоже наследил. Только уже на полтора миллиарда. Пока Министерство иностранных дел Китая решительно отвергло недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что сын бывшего вице-президента США вывел деньги из Китая. Но Китаю сейчас, в условиях торговой войны нет никакого резона помогать Трампу в его предвыборных стараниях. Иное дело, если в игру вступит Хиллари: ведь в эпоху ее мужа (1993−2001 годы) торговые вопросы совсем не доминировали в китайско-американских отношениях. Что и позволило Китаю стать первой экономикой мира. Тут и помочь можно, парой слов еще более подмочив репутацию Байдена.

В целом не исключено, что перед Демократической партией США может возникнуть проблема сохранения чистоты своего образа при необходимости смены партийного фаворита президентских гонок. И здесь украинский президент Зеленский может оказать демократам неоценимую услугу. Сохраняя видимость уступки давлению Дональда Трампа (а значит и «перспективу импичмента») он может «легитимизировать» информацию, ныне вываливаемую Юрием Луценко и Андреем Деркачем. И это позволит американским демократам, не теряя лица, перенести свою «ставку» с Джо Байдена на более перспективного фаворита. А капитализация Зеленского увеличится как для республиканцев, так и в глазах демократов.

Владимир Зеленский President.gov.ua

При этом сам Байден, как и «жена Цезаря», останется «выше всяких подозрений». Только надо помнить, что после этих слов — Caesaris uxori exceptione maiores — Гай Юлий Цезарь сразу развелся с Помпеей Суллой, сохранив таким образом и свою репутацию, и лицо семьи, и освободившись от обременяющей связи.

Хотя Байден не будет обременением для демократов. Наоборот, он станет в глазах избирателей жертвой национального предательства Дональда Трампа. Тоже плюс в копилку предвыборных маневров демократов в текущей гонке.