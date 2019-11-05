* запрещённая в России организация

Томск, 5 ноября, 2019, 14:16 — ИА Регнум. В Томске вынесен обвинительный приговор руководителю регионального отделения организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в следственном управлении СКР по Томской области.

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По данным ведомства, мужчина признан виновным в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Уголовное дело против него было возбуждено на основании материалов региональных управлений МВД и ФСБ.

Установлено, что подсудимый, являясь руководителем областной организации «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), знал о вступлении в законную силу решения Верховного Суда РФ о признании данной организации экстремистской и о её ликвидации. Однако с апреля 2017 года по июнь 2018 года он предпринимал активные действия по продолжению противоправной деятельности организации. В частности, мужчина созывал собрания, организовывал религиозные выступления и богослужения, проповеди. Также он занимался сбором денег под видом пожертвований. При этом свою деятельность он старался вести в тайне от правоохранительных органов.

В ходе следствия мужчина не признал себя виновным и отказался от дачи показаний. Однако суд признал его виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Ленинский районный суд Курска постановил заключить под стражу трёх членов организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых обвиняют в экстремизме.