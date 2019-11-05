Пекин, 5 ноября, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Южнокорейская автокомпания KIA (входит в группу компаний Hyundai Motor Group) провела в Шанхае премьеру концептуальной модели нового электрического купе-кроссовера Futuron с автопилотом. Об этом 5 ноября сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Motor KIA Futuron

Из технических характеристик модели известно, что концепт имеет четыре электрических мотора, передающих крутящий момент на четыре колеса и аккумулятор повышенной емкости, который расположен в полу электрокара. Длина концепта KIA Futuron равна 4850 мм, а высота — 1550 мм. Колесная база модели равна 3000 мм.

Новинка выделяется огромной решёткой радиатора, которая выполнена в фирменной стилистике «улыбка тигра». По бокам решётки вмонтированы фары.

Внутри модели размещены откидные кресла и полноценный трёхместный диван для задних пассажиров. Кроме того, автопроизводители снабдили автомобиль мультимедийным рулём, который при активации функции автопилота складывается в переднюю панель.

Напомним, на калининградском автопредприятии «Автотор» началось производство модели Kia Soul последнего поколения по полному циклу (CKD). Автомобиль будет собираться с тремя вариантами двигателей на выбор. Первый мотор объёмом 1,6 л будет иметь мощность 123 «лошадей». Производительность второго движка с рабочим объёмом два литра будет составлять 150 л. с. Максимальная мощность третьей турбированной «четверки» на 1,6 л составит 200 л. с. А первые два двигателя будут сочетаться с 6-позиционной «механикой» или «автоматом», а третий будет работать с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

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