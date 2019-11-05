Москва, 5 ноября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков в связи с их профессиональным праздником, который отмечается 5 ноября. Об этом говорится на сайте министерства обороны РФ.

Aleksey Yermolov Российские бойцы спецназа ГРУ. Дагестан. 1999

В своем поздравлении глава военного ведомства назвал службу разведки «мощным и действенным инструментом защиты наших национальных интересов». Он также подчеркнул, что разведчики вносят весомый вклад в обороноспособность России.

Сергей Шойгу также отметил важную роль ветеранов военной разведки, которые делятся опытом и знаниями для подготовки новых разведчиков.

Напомним, День военного разведчика в России отмечается 5 ноября. Дата выбрана в связи с образованием в этот день в 1918 году Регистрационного управления для координации усилий всех разведывательных органов Красной Армии. Это подразделение стало основной для создания Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ).