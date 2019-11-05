Красноярск, 5 ноября, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Красноярские школьники подсчитали, что в России живут более 300 тысяч инвалидов-колясочников, и придумали необычный вариант организации доступной среды. Как сообщили ИА REGNUM 5 ноября в мэрии Красноярска, альтернативу инвалидной коляске изобрели ученики школы №121 Григорий Круглик, Николай Пазейчук, Потап Пыкин, Тимофей Шейников совместно с педагогом Любовью Горячевой.

Пресс-служба администрации Красноярска Изобретение красноярских школьников — альтернатива инвалидной коляске

Школьники сделали вывод, что для маломобильных людей в помещениях есть множество помех. Это пороги, узкие дверные проёмы, маленькие коридоры и так далее. Чтобы решить эти проблемы, требуется дорогостоящий ремонт. А порой это и вовсе невозможно из-за конструктивных особенностей здания.

По мнению красноярских школьников, квартиры и учреждения можно оснастить особой конструкцией, позволяющей человеку свободно передвигаться без инвалидного кресла. Для этого к потолкам нужно прикрепить специальные рельсы и сидение. Человек, пересев из кресла на подъёмник, может передвигается при помощи пульта управления.

У данного решения проблемы есть плюсы по сравнению со стационарным подъёмником для инвалидов. Школьники уверены, что их изобретение будет полезно, например, в медучреждениях.

Прототип подъемника уже готов, правда пока имеет маленький размер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее красноярские школьники Анна Кривошея и Дмитрий Потапов предложили способ защиты доступа к персональному компьютеру. Они наделили компьютерную мышь способностью распознавать владельца по отпечаткам пальцев.

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