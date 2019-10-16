Красноярск, , 07:26 — REGNUM Школьники из Красноярска Анна Кривошея и Дмитрий Потапов предложили способ защиты доступа к персональному компьютеру. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве образования Красноярского края, они наделили компьютерную мышь способностью распознавать владельца по отпечаткам пальцев.

Анна Кривошея и Дмитрий Потапов являются воспитанниками красноярского центра профессионального самоопределения.

По словам школьников, большая часть владельцев ПК использует при работе именно компьютерную мышь:

«Если в неё встроить датчик отпечатка пальца, то для доступа к аккаунту нужно будет всего лишь взять мышку привычным для себя хватом, и система сама распознает пользователя».

Юные изобретатели подчеркнули, что этот способ надёжен и прост в применении: человеку не нужно вводить и запоминать дополнительных паролей.

Краевой фонд науки в 2019 году поддержал данный проект на ежегодном конкурсе юных техников-изобретателей. Изобретатели получили финансирование для реализации своей идеи — 70 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ученики красноярского лицея №6 Иван Перов и Алексей Пеньков сконструировали розетку, способную отключиться в нужное время.

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