Биробиджан, 5 ноября, 2019, 06:33 — ИА Регнум. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь внёс на рассмотрение регионального парламента предложение об увеличении максимальной доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

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Законопроект «О внесении изменения в закон ЕАО «Об областных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», внесенный губернатором области Александром Левинталем, предусматривает повышение областного стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2020 году до 19%, в 2021 году до 20%, в 2022 году до 21% и в 2023 году до 22%.

С такой позицией оказались не согласны только представители КПРФ, пишет издание «Набат». Депутат Владимир Фишман выразил мнение своих избирателей.

«В Еврейской автономной области уровень жизни падает. В таких условиях увеличивать расходы людей на услуги ЖКХ я считаю абсолютно недопустимым. Мы — враги народа? Растут цены, тарифы — все, что угодно. Дерем с людей три шкуры — это разве нормально? Я считаю это позором, если мы проголосуем за это предложение. Хотя здесь «Единую Россию» расхваливают, но ко мне обращаются люди и жалуются, что они получают нищенские пенсии (восемь тысяч рублей) и вынуждены отдавать по пять тысяч рублей за коммунальные услуги. На еду, лекарства денег почти не остается. Да вас за это надо судить, а не хвалить! Коммунисты будут голосовать против такого антинародного закона», — заявил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика ЕАО, не способная самостоятельно исполнять свои бюджетные обязательства, рассчитывает на помощь федерального бюджета, так как другими средствами устранить последствия паводка не представляется возможным.