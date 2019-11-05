Губернатор ЕАО предложил повысить стандарт на оплату услуг ЖКХ
Биробиджан, 5 ноября, 2019, 06:33 — ИА Регнум. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь внёс на рассмотрение регионального парламента предложение об увеличении максимальной доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Глава ЕАО попросил у Путина помощь для ликвидации последствий паводка
Законопроект «О внесении изменения в закон ЕАО «Об областных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», внесенный губернатором области Александром Левинталем, предусматривает повышение областного стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2020 году до 19%, в 2021 году до 20%, в 2022 году до 21% и в 2023 году до 22%.
С такой позицией оказались не согласны только представители КПРФ, пишет издание «Набат». Депутат Владимир Фишман выразил мнение своих избирателей.
«В Еврейской автономной области уровень жизни падает. В таких условиях увеличивать расходы людей на услуги ЖКХ я считаю абсолютно недопустимым. Мы — враги народа? Растут цены, тарифы — все, что угодно. Дерем с людей три шкуры — это разве нормально? Я считаю это позором, если мы проголосуем за это предложение. Хотя здесь «Единую Россию» расхваливают, но ко мне обращаются люди и жалуются, что они получают нищенские пенсии (восемь тысяч рублей) и вынуждены отдавать по пять тысяч рублей за коммунальные услуги. На еду, лекарства денег почти не остается. Да вас за это надо судить, а не хвалить! Коммунисты будут голосовать против такого антинародного закона», — заявил депутат.
Как сообщало ИА REGNUM, экономика ЕАО, не способная самостоятельно исполнять свои бюджетные обязательства, рассчитывает на помощь федерального бюджета, так как другими средствами устранить последствия паводка не представляется возможным.