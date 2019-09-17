Биробиджан, , 17:30 — REGNUM Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, докладывая президенту РФ Владимиру Путину на совещании в кризисном центре МЧС о ликвидации последствий паводка в регионе, обратился за материальной помощью, подробно изложив в цифрах и фактах нанесённый ущерб экономики области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Левинталь нынешнее летнее наводнение в ЕАО сравнил по мощности с паводком 2013 года. Подъём уровня воды в реках привёл к затоплению шести муниципальных образований области. На данный момент пять из них находится в чрезвычайной ситуации — вода уходит медленно, ежедневно проводят откачку воды.

29 человек находится в пунктах временного размещения.

Губернатор на ликвидацию последствий паводка в ЕАО попросил дополнительно выделит 131,56 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сложная паводковая ситуация сохраняется в нескольких регионах Дальнего Востока. Владимир Путин лично контролирует процесс ликвидации последствий наводнения.