Пхеньян, 5 ноября, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Упоминание Вашингтоном Северной Кореи в списке спонсоров терроризма является оскорблением и предательством КНДР. Так прокомментировали содержание очередного отчета США о терроризме в МИДе Северной Кореи, передает 5 ноября «Рёнхап».

Флаги США и КНДР

В МИД КНДР опубликованный в США доклад о терроризме назвали «серьёзной политически мотивированной провокацией» против Северной Кореи. Именно теперь, когда диалог между двумя странами находится под вопросом, включение Пхеньяна в список пособников террористов является «оскорблением и предательством интересов» Северной Кореи.

«Канал диалога между КНДР и США всё более и более сужается из-за такого отношения и позиции США», — заявил представитель МИД КНДР.

Напомним, в опубликованном в США 1 ноября «Отчёте о терроризме в странах в 2018 году» было подтверждено обвинение в адрес Северной Кореи. В частности в документе говорится о том, что «правительство КНДР неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма, поскольку КНДР участвовала убийствах на чужой земле».