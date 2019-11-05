Бостон, США, 5 ноября, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт разбился, упав на территории кладбища в городе Нью-Бедфорд, штат Массачусетс. Пилот погиб на месте крушения, сообщает 4 ноября NBC10 Boston.

Adrian Pingstone Лёгкий самолёт

По свидетельствам очевидцев, самолёт летел очень низко над домами, пытаясь избежать столкновения с ними, и в какой-то момент разбился с громким ударом.

Прибывшие на место трагедии экстренные службы выясняют причины крушения летательного аппарата.