Ла-Пас, 5 ноября, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес совершил экстренную посадку из-за поломки в хвостовом винте вертолета. Об этом сообщает 4 ноября ВВС Боливии на своей странице в Twitter.

Roberta F Вертолёт

«У воздушного судна ЕС-145…, которое перевозило президента Эво Моралеса по маршруту Колкири-Оруро, произошла поломка в хвостовом винте при взлёте, из-за чего была совершена экстренная посадка», — говорится в сообщении ведомства.

При выполнении аварийной посадки президентского вертолёта никто не пострадал.

Напомним, в конце октября президент Боливии Эво Моралес назвал попыткой государственного переворота требования оппозиции признать результаты выборов недействительными.