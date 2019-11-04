Дамаск, 4 ноября, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Военнослужащий турецкой армии погиб в результате подрыва на фугасе во время спецоперации на севере Сирии, об этом 4 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Msb.gov.tr ВС Турции в Сирии

Подробности гибели солдата не приводятся, известно лишь то, что он действовал в рамках кампании «Источник мира».

Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии, воспользовавшись выводом американских войск с указанных территорий.

Целью военной кампании являлось сведение на нет активности курдских повстанцев, сражающихся с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).