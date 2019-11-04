Вашингтон, 4 ноября, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Американские диетологи разработали правила здорового образа жизни для людей, которые по различным причинам не могут вести активный образ жизни и заниматься спортом. Об этом сообщает портал Food News.

Василий Перов. Трапеза. 1876

Специалисты отмечают, что отсутствие физических упражнений может привести к появлению серьёзных проблем со здоровьем, в том числе к увеличению массы тела за счет жировой ткани и риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исходя из того, что многие люди не располагают достаточным свободным временем для занятий спортом, диетологи предложили альтернативные варианты для поддержания физического тонуса человека без спортивных нагрузок.

Так, в список вошли рекомендации по питанию. Во-первых, необходимо употреблять в пищу больше продуктов, обогащённых белком (рыба, мясо, орехи, бобовые, тофу), так как это вещество способствует восстановлению тканей и поддерживает здоровье костей и мышц. Кроме этого, некоторые научные исследования установили, что белок помогает сжигать жировые ткани. Во-вторых, отказаться от напитков с высоким содержанием сахара, которые ведут не только к увеличению массы тела, даже при снижении потребляемой пищи, но и могут вызвать развитие серьезных заболеваний с летальным исходом.

Диетологи пришли к выводу, что похудению способствует интервальный режим питания, при котором прием пищи осуществляется в строго отведенные часы. Помимо этого необходимо избегать стрессовых ситуаций, при которых человек начинает есть высококалорийную пищу, и спать не менее 7 — 9 часов, так как сон восстанавливает организм.

Одновременно с выполнением этих рекомендаций эксперты советуют постепенно вводить в свой режим дня время, отведенное для различных физических нагрузок: пешие прогулки, активные игры с детьми, работа в саду и др.

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