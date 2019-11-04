Тегеран, 4 ноября, 2019, 16:31 — ИА Регнум. 3 ноября депутат Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Голамали Джафарзаде, заявил, что с начала текущего иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) количество туристов, посетивших Иран, выросло на 50%. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По словам парламентария, Иран является второй страной в мире по приросту иностранных туристов после Эквадора. В 2017 году ИРИ посетило 4,867 млн. иностранных туристов, в 2018 году эта цифра составила 7,295 млн., а с начала текущего календарного года данный показатель превысил 8 млн. человек.

Парламентарий призвал Министерство культурного наследия, туризма и ремесел опубликовать данные о доходах туристической сферы. Голамали Джафазаде заявил, что в 2010 году он составил 2,438 млрд. долларов.